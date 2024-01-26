Юнармейцы из Марьиной рощи передали боевое знамя в музей Республики Беларусь

Юнармейцы школы «Марьина Роща» и юнармейцы школы № 1374 совместно с общественной организацией «Белорусы Москвы» приняли участие в торжественной церемонии передачи Боевого знамени 83-го гвардейского краснознаменного корпусного артиллеристского полка из Центрального музея Вооруженных Сил России в Государственный музей истории Вооруженных Сил Республики Беларусь.
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