Ван И: уступки США в торговой войне приведут к выдвижению ими новых требований

Уступки Соединенным Штатам в торговой войне приведут к выдвижению Вашингтоном новых требований. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, информирует ТАСС.
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