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«Сгинь, бесноватый дурачок!» Сеть оценила слова Покровского о гимне России

«Сгинь, бесноватый дурачок!» Сеть оценила слова Покровского о гимне России

Была такая группа - «Ногу свело!». Лидером которой был Макс Покровский*, ныне иноагент. Сейчас рок-поп-предводитель коллектива в бегах.

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