Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Когда закончим?» и «Почему опять обманули?»: Лавров ответил на два главных вопроса россиян о международной политике страны

«Когда закончим?» и «Почему опять обманули?»: Лавров ответил на два главных вопроса россиян о международной политике страны

Телеканал "78" Глава МИД РФ дал большое интервью, в котором без купюр ответил на самые острые вопросы – о ходе СВО и отношениях с «коллективным Западом».

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