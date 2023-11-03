Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили россиян с Днем народного единства с борта Международной космической станции и выразили уверенность в том, что российский народ справится со всеми сложностями и продемонстрирует силу духа.
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