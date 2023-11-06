Foxconn всё ещё надеется, что её выручка в четвёртом квартале заметно вырастет

В ноябре формальные поводы для распродаж электроники придуманы не только западными, но и китайскими маркетологами, поэтому четвёртый квартал при стабильном состоянии экономики обычно является периодом роста выручки поставщиков.
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