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Сын экс-вице-губернатора Приморского края удостоился звания Героя России

Сын экс-вице-губернатора Приморского края удостоился звания Героя России

Министр обороны Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды Российской Федерации – медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие – военнослужащим, которые проявили исключительное мужество и героизм в ходе выполнения своих воинских обязанностей.

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