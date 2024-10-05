Сын экс-вице-губернатора Приморского края удостоился звания Героя России

Министр обороны Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды Российской Федерации – медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие – военнослужащим, которые проявили исключительное мужество и героизм в ходе выполнения своих воинских обязанностей.
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