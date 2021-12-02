Вечерняя Москва

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«Отстаньте от бывших отцов»: Седокова осудила женщин, которые тянут из супругов алименты

«Отстаньте от бывших отцов»: Седокова осудила женщин, которые тянут из супругов алименты

Российская певица Анна Седокова высказалась о женщинах, которые борются за алименты от бывших мужей. Одна из подписчиц задала артистке вопрос, что делать в том случае, если экс-супруг уже семь лет не поздравляет с днем рождения их общую дочь.

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