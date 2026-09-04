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ИА Регнум

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Двое мужчин погибли при атаке дрона ВСУ на жилой дом в Брянской области

Двое мужчин погибли при атаке дрона ВСУ на жилой дом в Брянской области

Двое мужчин погибли при атаке украинского беспилотника на жилой дом в Брянской области. Об этом 4 сентября сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

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