Учёные назвали фрукты-антидепрессанты

Ученые уже много лет изучают связь между питанием и психическим здоровьем. Недавние исследования Гарвардской медицинской школы показывают, что простые пищевые привычки могут значительно снизить риск депрессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии