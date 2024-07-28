Новый рынок в Китае поглотил рекордное количество иранской нефти

Компании Vortexa и Kpler, отслеживающие потоки нефти, сообщили агентству Reuters, что портовый город Далянь, на долю которого приходится 6% мощностей по переработке сырой нефти в Китае, за последние несколько лет принимал лишь спорадические поставки нефти из Ирана.