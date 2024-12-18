Китайские шары — прошлый век! Вот 11 идей, как сделать уникальные украшения своими руками

Признавайтесь, девочки, кто в этом году уже бегал за новыми шарами на ёлку? А сколько раз после Нового года вы ловили себя на мысли: «Ну зачем я опять потратилась на эти одноразовые украшения?» Каждый год одно и то же: идёшь в магазин, покупаешь пластиковые игрушки, которые вроде бы блестят красиво, но уже через пару недель понимаешь, что деньги улетели на ветер.