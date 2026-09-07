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Новости Брянска

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Исследование «Х5 Медиа»: Краснодарский край вошел в топ-3 по покупкам товаров для собак

Исследование «Х5 Медиа»: Краснодарский край вошел в топ-3 по покупкам товаров для собак

Владельцы животных чаще совершают ежедневные покупки, пользуются онлайн-доставкой и склонны к импульсивным тратам.

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