В день 160-летия в Московском зоопарке рассказали о его главной миссии

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в день 160–летнего юбилея, который отмечается 12 февраля, заявила, что сохранение и разведение редких видов животных в настоящее время является главной его миссией.
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