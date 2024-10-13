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В Архангельске горел очередной “расселенный” деревянный дом: из соседних домов эвакуировали людей

В Архангельске горел очередной “расселенный” деревянный дом: из соседних домов эвакуировали людей

В Архангельске вспыхнул пожар в заброшенном деревянном здании, и огонь вскоре мог распространиться на близлежащие жилые дома.

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