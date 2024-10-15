Начато проектирование новой станции МЦД-3 у Ленинградского шоссе

Новую станцию МЦД-3 «Монумент» построят между действующими станциями «Молжаниново» и «Химки». Об этом сообщил паблик «Молжаниново и Подрезково М125» социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на представителя РЖД.
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