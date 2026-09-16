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Русская весна

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Возвращение в Аден

Возвращение в Аден

После недавнего успешного освобождения законным правительством Йемена (хуситами) территорий провинций Ходейда и Таиз, прилегающих к Красному морю, а также после начала освобождения территории йеменской провинции Лахидж, российскому руководству нужно уже сейчас начинать прямые переговоры о сотрудничестве с йеменским правительством (хуситами) по многим вопросам, в том числе по вопросу создания и воссоздания военно-морских баз для российского флота — о создании новой глубоководной базы в портовом городе Моха на побережье Красного моря, а также о возрождении старой советской крупнейшей военно-морской базы в порту Адена после его освобождения.

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