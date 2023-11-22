Друг погибшей при обстреле Меньших рассказал, за что ее уважали коллеги

Хореограф, актриса и театральный режиссер Полина Меньших, которая погибла при обстреле Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР), была по-настоящему светлым человеком и профессионалом своего дела.
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