Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Барабанов забил во 2-м матче подряд, получив «пас» от защитника «Кингс». У форварда «Сан-Хосе» 3+10 в 19 играх

Барабанов забил во 2-м матче подряд, получив «пас» от защитника «Кингс». У форварда «Сан-Хосе» 3+10 в 19 играх

Александр Барабанов забил во 2-м матче подряд, поразив ворота «Лос-Анджелеса». Российский нападающий «Сан-Хосе» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс» (2:5) в результате ошибки защитника «королей» Шона Дурзи.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх