Барабанов забил во 2-м матче подряд, получив «пас» от защитника «Кингс». У форварда «Сан-Хосе» 3+10 в 19 играх

Александр Барабанов забил во 2-м матче подряд, поразив ворота «Лос-Анджелеса». Российский нападающий «Сан-Хосе» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс» (2:5) в результате ошибки защитника «королей» Шона Дурзи.
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