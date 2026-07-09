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В Курске ограничили движение на улицах Энгельса и Школьной

В областном центре от Заводской до Энгельса временно закрыли проезд для автотранспорта. Ограничения, предварительно, будут действовать до 01:00 10 июля и связаны с аварийно-восстановительными работами по замене участка канализационного коллектора на Ольшанского.

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