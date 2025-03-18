Как российский рынок отреагировал на разговор Путина и Трампа?

Индекс IMOEX2 в 20:22 мск снизился до 3208,77 пункта, обновив минимум дня. Аналитики после всех реакций рынка на телефонный разговор двух президентов не ожидают долгосрочного укрепления рубля Закончился разговор Путина и Трампа.