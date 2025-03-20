Север аграриям не помеха. Как сельское хозяйство карельскую экономику развивает

Сельское хозяйство постепенно становится ключевой отраслью развития Карелии. В ней растут доходы, растет помощь ей со стороны государства, многие ведущие предприятия переживают период перезагрузки, в том числе технологической.
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