Начальная военная подготовка в школах с 1 сентября станет отдельным предметом Начальная военная подготовка с этого года станет обязательным предметом в рос.
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Начальная военная подготовка в школах с 1 сентября станет отдельным предметом Начальная военная подготовка с этого года станет обязательным предметом в рос.
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