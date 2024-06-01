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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Верховный суд не стал отменять решение о взыскании с уфимской больницы полмиллиона рублей за смерть пациента после МРТ

В ГБУЗ РБ «Городская клиническая больница № 5 погибший пациент обратился в ноябре 2022 года. Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на суд, оториноларинголог учреждения направила мужчину на МРТ околоносовых пазух при наличии противопоказания –  установленного двумя годами ранее кардиостимулятора.

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