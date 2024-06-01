Верховный суд не стал отменять решение о взыскании с уфимской больницы полмиллиона рублей за смерть пациента после МРТ

В ГБУЗ РБ «Городская клиническая больница № 5 погибший пациент обратился в ноябре 2022 года. Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на суд, оториноларинголог учреждения направила мужчину на МРТ околоносовых пазух при наличии противопоказания – установленного двумя годами ранее кардиостимулятора.