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В Калуге запустили производство грузовиков "Урал NEXT"

В Калуге запустили производство грузовиков "Урал NEXT"

В Калуге на бывшей площадке завода Volvo в Калуге предприятие "АМО" начало выпуск грузовиков. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, 14 декабря в областном центре стартовало производство крупнотоннажных машин повышенной проходимости.

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