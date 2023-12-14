В Калуге запустили производство грузовиков "Урал NEXT"

В Калуге на бывшей площадке завода Volvo в Калуге предприятие "АМО" начало выпуск грузовиков. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, 14 декабря в областном центре стартовало производство крупнотоннажных машин повышенной проходимости.
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