Спортивный комментатор попал в очередной скандал, высказавшись про россиян-патриотов

Спортивный комментатор, «лучший в мире скромный ведущий», «скромный комментатор Всея Руси», «заслуженный журналист», как он сам себя называет, Дмитрий Губерниев снова попал в скандал с высказываниями в отношении россиян.
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