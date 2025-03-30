Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 988 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Борьба  с коммунистическими идеями  удел мерзкий  таких подонков. как ты с воробьём-педровым-ингершлюхой-федопидоровым.«Это началось в э...
  • Воробей
    Чего бороться с тем, чего нет?«Это началось в э...
  • Арик Кука
    Борьба с коммунизмом становится смыслом духовного существа. Тут все для него удобно устроено.«Это началось в э...

Спортивный комментатор попал в очередной скандал, высказавшись про россиян-патриотов

Спортивный комментатор попал в очередной скандал, высказавшись про россиян-патриотов

Спортивный комментатор, «лучший в мире скромный ведущий», «скромный комментатор Всея Руси», «заслуженный журналист», как он сам себя называет, Дмитрий Губерниев снова попал в скандал с высказываниями в отношении россиян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна
Брехливый дурень, почему его держат на телевидении???
Ответить
5 час.
sa
svet alex
Дерьмо собачье! Это единственное, что можно про него сказать. Давно перестала смотреть биатлон из зи этого идиота-горлопана. Слушать было тошно!
Ответить
3 час.
Владимир Алтайцев
Так  он  из их стаи ЛГБТшной  и лакеев  Запада.
Ответить
3 час.
наверх