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Славянская доктрина

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Киев в отключке: средств защиты от реактивных «Гераней» пока нет даже в НАТО

Киев в отключке: средств защиты от реактивных «Гераней» пока нет даже в НАТО

Киев в отключке: средств защиты от реактивных «Гераней» пока нет даже в НАТО Зеленский обещает громадянам новые зенитные дроны, но их испытания провалились Об ударах беспилотниками по объектам в Харьковской и Одесской областях сообщило наше Минобороны.

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