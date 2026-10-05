Киев в отключке: средств защиты от реактивных «Гераней» пока нет даже в НАТО Зеленский обещает громадянам новые зенитные дроны, но их испытания провалились Об ударах беспилотниками по объектам в Харьковской и Одесской областях сообщило наше Минобороны.