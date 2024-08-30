Утрата судоремонтных компетенций: ВМС США передают обслуживание кораблей иностранным верфям Военно-морским силам США с каждым годом становится всё сложнее поддерживать флот в боеготовности.
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Утрата судоремонтных компетенций: ВМС США передают обслуживание кораблей иностранным верфям Военно-морским силам США с каждым годом становится всё сложнее поддерживать флот в боеготовности.
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