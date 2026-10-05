Анонс игры Last Wail of the Sea King - нетипичная RPG

Анонсирована игра «Last Wail of the Sea King» от команды «Funke Munke».Проект представляет собой психоделичную ролевую игру.
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