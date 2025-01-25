Путин удостоил Павла Меркулова ордена Александра Невского

24 января, в преддверии Дня Российского студенчества, Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павла Меркулова.
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