Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Это говорит только об одном: пить вредно, причем, во всех смыслах. Поэтому, мне даже не жалко этого алика.Орловчанка воспол...
  • Татьяна Гусева
    Слава богу, чть хоть кто-то этим занялся, иначе наш город погряз бы в мусоре, как какой-либо Лос-Анджелес))Вывозом мусора из...
  • Андрей Шишинов
    Диверсия наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.                                            ...Верховный суд не ...

Путин удостоил Павла Меркулова ордена Александра Невского

Путин удостоил Павла Меркулова ордена Александра Невского

24 января, в преддверии Дня Российского студенчества, Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павла Меркулова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх