Один маленький русский дрон "взял в плен" целую роту противника

Русские дроны "Джокер" заставили сдаться в плен целую роту солдат, не вступая с ними в бой.Гендиректор предприятия-разработчика данных беспилотников "Центр комплексных беспилотных решений" рассказал о примечательной истории из зоны СВО.
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