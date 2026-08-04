Экономист рассказал о судьбе заказов после переезда маркетплейсов в Казахстан

Перемещение логистических мощностей не означает остановки работы Экономист Алексей Зубец сообщил "Абзацу", что после установления сотрудничества с Казахстаном сроки доставки товаров с маркетплейсов могут увеличиться на один день для некоторых регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии