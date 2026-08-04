Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Экономист рассказал о судьбе заказов после переезда маркетплейсов в Казахстан

Экономист рассказал о судьбе заказов после переезда маркетплейсов в Казахстан

Перемещение логистических мощностей не означает остановки работы Экономист Алексей Зубец сообщил "Абзацу", что после установления сотрудничества с Казахстаном сроки доставки товаров с маркетплейсов могут увеличиться на один день для некоторых регионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии