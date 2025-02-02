Терапевт Савин: синева под глазами может говорить о сердечно-сосудистых болезнях

Синяки под глазами могут говорить о наличии у пациента сердечно-сосудистых заболеваний и Гипотиреозе — эндокринологическом заболевании, проявляющемся недостаточностью выработки гормонов щитовидной железы.
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