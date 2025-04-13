В Крыму заявили о необходимости новой стратегии защиты границы

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что после завершения специальной военной операции потребуется новая надежная стратегия защиты государственной границы России.
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