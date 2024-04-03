3 апреля по народному календарю отмечается день Кирилла Катаника. Считалось, что в начале второго месяца весны погода преподносит разные сюрпризы.
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3 апреля по народному календарю отмечается день Кирилла Катаника. Считалось, что в начале второго месяца весны погода преподносит разные сюрпризы.