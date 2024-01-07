Как на Руси в праздник Бабьи каши 8 января чествовали повитух Ксения Кирпик В народном календаре 8 января выделяется как День повитух, приуроченный к почитанию тех, кто оказывал помощь женщинам в период родов.
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