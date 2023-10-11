Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бортников: британский спецназ готовил украинские ДРГ для диверсий на АЭС РФ

Бортников: британский спецназ готовил украинские ДРГ для диверсий на АЭС РФ

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что представители спецназа Вооруженных сил Британии участвовали в подготовке украинских диверсантов, которые планировали атаки на военные и транспортные объекты в Российской Федерации, а также на АЭС.

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