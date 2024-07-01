В День молодежи в Чебоксарах наградили талантливых молодых людей

В последнюю субботу июня в Чебоксарах прошел масштабный фестиваль, посвященный Дню молодежи. Это мероприятие стало возможным благодаря решению президента России Владимира Путина, который установил эту дату в качестве официальной даты праздника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии