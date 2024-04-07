Политика как он...
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Политика как она есть

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 Катав-Ивановский литейный завод изъяли в пользу государства

 Катав-Ивановский литейный завод изъяли в пользу государства

Арбитражный суд Челябинской области постановил изъять в пользу государства винодельческие активы группы компаний «Ариант» и взыскать с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 105 млрд рублей.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Верной дорогой идём Господа-Засранцы...
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4 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Все давно надо возвращать в бюджет Государства,,а чиновников больще чем в СССР ,а управлять нечем,эх ПУ!
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47 мин.
Владимир Байков
Процесс пошёл семимильными шагами.
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23 мин.

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