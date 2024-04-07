 Катав-Ивановский литейный завод изъяли в пользу государства

Арбитражный суд Челябинской области постановил изъять в пользу государства винодельческие активы группы компаний «Ариант» и взыскать с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 105 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии