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Shot: у трансгендера из «Холостяка» украли браслет за 633 тысячи рублей

Shot: у трансгендера из «Холостяка» украли браслет за 633 тысячи рублей

Блогер и бывший участник «Холостяка» в женском обличье «подцепил» двух мужчин в московском баре. Ночь закончилась неожиданно — новые знакомые украли у Заки Мусина браслета Cartier стоимостью 633 тысячи рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

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