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Свыше 12,5 тонны дизтоплива похитили машинисты тепловоза вместе с подельниками.

Свыше 12,5 тонны дизтоплива похитили машинисты тепловоза вместе с подельниками.

Фото УСК по Гомельской области10 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области установлены обстоятельства хищения дизельного топлива с тепловозов локомотивного депо Осиповичи Могилевского отделения БЖД, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

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