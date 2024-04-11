Свыше 12,5 тонны дизтоплива похитили машинисты тепловоза вместе с подельниками.

Фото УСК по Гомельской области10 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области установлены обстоятельства хищения дизельного топлива с тепловозов локомотивного депо Осиповичи Могилевского отделения БЖД, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
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