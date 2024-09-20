Зачем в советских санузлах чугунный бачок вешали высоко под потолок

Сергей Иванов,очень неудобно).Детство вспоминаю:кошка у меня была,Ну вот приучили мы ее на унитаз в туалет ходить)Так она еще пыталась смывать за собой)Знаете,раньше были такие железные цепочки с пластмассовой штучкой на конце)За пластмаску и дергала)А теперь попытайтесь объяснить-почему в той же Ю.Корее,дочка туда вышла замуж,любовь) вход в ванную приспущен,а у нас наоборот-выше уровня полов в коридоре?Чтоб вода удобнее растекалась по квартире?Наши архитекторы совсем идиоты?!

SI

Sergey Ivanov

Действительно, в наших квартирах дверь в ванную делается с зазором снизу. Зачем? Опять физика! Это нужно для вентиляции. Воздух из комнаты поступает снизу в ванную, нагревается (если вы только что приняли ванну) и выходит через вентиляцию сверху в венткоробе. В итоге, пол, белье сохнут быстро. А по строительным нормативам пол в ванной должен быть НИЖЕ уровня пола в квартире!! Как раз потому, чтобы не залило всю квартиру. Если лично у вас не так- то претензии к строителям- халтурщикам. У меня (дом бетонный, многоэтажка) пол на том же уровне. Но ванная отгорожена высоким порогом с той же целью.