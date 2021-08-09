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Росприроднадзор предложит поднять штрафы за ущерб экологии

Росприроднадзор предложит поднять штрафы за ущерб экологии

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выдвинет инициативу повысить штрафы за причинение вреда окружающей среде.

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Михаил Козырев
А просто, организовать что-нибудь полезное не пробовали? Провести, например, воспитательную акцию в местах отдыха на водоёмах по очистке территории. Ну хоть что-нибудь! Кроме салонов красоты и подтяжек на всех местах...

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