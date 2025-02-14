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Царьград

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Финляндия предложила затянуть переговоры по Украине на несколько лет: Глава МИД предложила надавить на Трампа

Финляндия предложила затянуть переговоры по Украине на несколько лет: Глава МИД предложила надавить на Трампа

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предложила надавить на президента США Дональда Трампа.

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Комментарии
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АБ
Александр Бондаренко
А есть чем надавить?
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