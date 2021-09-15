Почему алименты для женщины – это плохой, заведомо убыточный бизнес

Всё о женщинахДети и семьяПочему алименты для женщины – это плохой, заведомо убыточный бизнес Знаете, когда мне в первый раз прислали «формулу», объясняющую выгодность алиментов для женщины, я просто посмеялась.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛариса ШемисоваЕсть такой персонаж на платформе Wlad Wlad, вот он сегодня про пенсию написал "Пенсии не повышают потому, что НУЖНО ОПЛАЧИВАТЬ "женское образование" и "женскую работу". Ни одна "образованная женщина" не смогла ДАЖЕ ОКУПИТЬ затраты на ее образование." - вот вам и ответ на вашу статью. К сожалению таких довольно много.Комментировать
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