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Почему алименты для женщины – это плохой, заведомо убыточный бизнес

Почему алименты для женщины – это плохой, заведомо убыточный бизнес

Знаете, когда мне в первый раз прислали «формулу», объясняющую выгодность алиментов для женщины, я просто посмеялась.

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Лариса Шемисова
Есть такой персонаж на платформе Wlad Wlad, вот он сегодня про пенсию написал "Пенсии не повышают потому, что НУЖНО ОПЛАЧИВАТЬ "женское образование" и "женскую работу". Ни одна "образованная женщина" не смогла ДАЖЕ ОКУПИТЬ затраты на ее образование." - вот вам и ответ на вашу статью. К сожалению таких довольно много.

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