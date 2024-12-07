Витамин D: новые рекомендации, которые стоит знать каждому

Рекомендации уточняют оптимальные уровни потребления витамина D для различных групп населения. Для большинства здоровых людей суточная норма составляет 600 МЕ, однако определённые группы, включая беременных женщин, детей и подростков в возрасте от 1 до 18 лет, пожилых людей старше 75 лет и лиц с предиабетом, могут нуждаться в повышенном потреблении этого витамина.