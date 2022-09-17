В Хабаровске состоялось торжественное открытие таблички в честь Героя Советского союза – Зои Космодемьянской

В Хабаровске состоялось торжественное открытие таблички в честь Героя Советского союза – Зои Космодемьянской

Табличка имеет QR-код, с помощью которого любой желающий может узнать историю жизни Героя Советского союза, лишь просканировав изображение через смартфон.

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