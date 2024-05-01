Кузнецов признан третьей звездой матча «Каролина» — «Айлендерс»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
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