«Я был мальчиком с дефектом речи»: Байден объяснил, почему решил выйти из президентской гонки

Накануне разрешилась одна из главных политических интриг Америки последних дней. Президент США Джо Байден, давненько не появлявшийся на публике, наконец, предстал перед взорами своего народа и сумел самолично объяснить причину отказа от дальнейшего участия в предвыборной борьбе.
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