В Магаданской области женщина насмерть замерзла в автомобиле на трассе

В Магаданской области обнаружили тела женщины и мужчины без признаков жизни в автомобиле на дороге, Хасынский межрайонный следственный отдел по Магаданской области начал проверку, сообщает СУ СК России по региону в Telegram-канале.
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